Test del Dna per scoprire se quelle ossa sono di Emanuela Orlandi | il ritrovamento e la connessione sotterranea con le dichiarazioni di Sabrina Minardi

Quelle ossa umane trovate, pochi giorni fa, in un padiglione dell’ ospedale San Camillo di Roma hanno subito condotto al mistero più oscuro del nostro Paese, la scomparsa di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana rapita il 22 giugno del 1983. “Aspettiamo la comparazione genetica con il Dna di Emanuela, in possesso della Procura – ha dichiarato a il Giornale Laura Sgrò, avvocato di Pietro Orlandi, fratello di Emanuela – Certo è un’ipotesi suggestiva, alla luce proprio della testimonianza della Minardi confermata in parte dalle indagini svolte dalla squadra mobile”. A cosa si riferisce il legale di Pietro Orlandi? La versione della Minardi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Test del Dna per scoprire se quelle ossa sono di Emanuela Orlandi”: il ritrovamento e la connessione “sotterranea” con le dichiarazioni di Sabrina Minardi

Chi è Gianfranco Gramendola e che ruolo ha avuto dopo la sparizione di Emanuela Orlandi - I commissari dell'inchiesta bicamerale Orlandi-Gregori ascoltano l'ex 007 Gianfranco Gramendola: il suo ruolo dopo la sparizione di Emanuela

Emanuela Orlandi, spuntano appunti scritti e amica mai ascoltata - (Adnkronos) – Spuntano appunti scritti a mano da Emanuela Orlandi e un'amica mai sentita dagli inquirenti: nuovi elementi che emergono dal lavoro della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa della stessa Emanuela e di Mirella Gregori, come racconta al Tg1 il presidente della stessa Commissione, senatore Andrea De Priamo.

Scomparsa Emanuela Orlandi, il fratello Pietro e il blogger indagato: "Racconta il falso, bannato più volte" - Pietro Orlandi attacca il blogger indagato dopo aver postato contenuti su Emanuela su Facebook: "Persona che ho bannato più volte"

