Tesoro rubato nel Bolognese recuperato in Germania | rinvenuti gioielli dipinti e pietre preziose

Recuperati in Germania preziosi beni rubati nel 2023 a una donna del Bolognese: dipinti dell’Ottocento, gioielli, argenti e capi firmati. Il bottino è stato rintracciato grazie a un controllo stradale e alla collaborazione tra carabinieri e autorità tedesche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bolognese - germania - gioielli - dipinti

Tesoro rubato nel Bolognese recuperato in Germania: rinvenuti gioielli, dipinti e pietre preziose; Il TPC rimpatria opere d'arte dalla Germania; Refurtiva recuperata in Germania: restituiti quadri e gioielli rubati a Bologna.

Tesoro rubato nel Bolognese recuperato in Germania: rinvenuti gioielli, dipinti e pietre preziose - Recuperati in Germania preziosi beni rubati nel 2023 a una donna del Bolognese: dipinti dell’Ottocento, gioielli, argenti e capi firmati ... Come scrive fanpage.it

Pensionato bolognese colleziona orologi e gioielli rubati per 6 milioni ... - Bologna, 20 aprile 2024 – Un pensionato 70enne bolognese aveva accumulato, e conservato nelle sue abitazioni in città e nelle Marche, diversi articoli - Scrive ilrestodelcarlino.it