Terribile incendio fiamme minacciano le abitazioni | vigili del fuoco a lavoro

Un vasto incendio sta devastando le campagne alle porte di Villacidro, in provincia del Sud Sardegna, precisamente nella zona di Santa Maria. Le fiamme, partite nei pressi dell’ingresso del paese, si sono rapidamente propagate a causa del forte vento che sta complicando le operazioni di contenimento. L’incendio ha preso una direzione imprevedibile, estendendosi da un lato verso la localitĂ Gutturu ‘e Forru e dall’altro in direzione di Vallermosa e Villaspeciosa, minacciando ulteriormente il territorio e le abitazioni circostanti. La situazione è definita “critica” dalle autoritĂ impegnate sul campo, anche a causa della densa nube di fumo che sta avvolgendo tutta la zona, rendendo difficile non solo la visibilitĂ , ma anche l’intervento dei mezzi di soccorso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

