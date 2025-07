Terni Pierluigi Spinelli | La destra si è sempre preoccupata più della sanità privata che di quella pubblica ora inizia il percorso per il nuovo ospedale di Terni

"Per la realizzazione del nuovo ospedale di Terni, pubblico e con risorse pubbliche, da sempre rivendicata dal Pd ternano, siamo ancora al punto di partenza perché la giunta regionale di destra non ha prodotto nessun atto, né formale, né sostanziale per definire e far partire un progetto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it