Terni Comics 2025 Jessie T Usher star di The Boys per la prima volta in Italia all’evento ternano

Un annuncio destinato a lasciare il segno: Jessie T. Usher, attore di fama internazionale noto per il ruolo di A-Train nella serie cult The Boys (Amazon Prime Video), sarà ospite speciale del Terni Comics 2025, in programma il 6 e 7 settembre presso il PalaTerni.È la prima volta che una star. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: terni - comics - jessie - usher

Terni Comics, per la prima volta in Italia Jessie T. Usher: star della serie ‘The Boys’; Terni Comics 2025, Jessie T. Usher star di “The Boys” per la prima volta in Italia all’evento ternano; ‘Insieme a te per l’ambiente’, a Terni raccolti oltre 20 chili di rifiuti abbandonati.

Terni Comics, per la prima volta in Italia Jessie T. Usher: star della serie ‘The Boys’ - Usher, attore di fama internazionale noto soprattutto per il ruolo di A- Si legge su umbria24.it

Terni Comics: buona la prima. Folla e abbonamenti sold out per la fiera ... - Anime tea time, le cosplayer Bliss e Jessie, Michele Rubini, Eleonora Carlini, Giuseppe Matteoni, Nico Pertici e Al40piu. ilmessaggero.it scrive