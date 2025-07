Ternana Women sorteggiato il calendario della Serie A femminile 2025 26 | esordio storico per le rossoverdi

La Lega Calcio ha ufficializzato il calendario della Serie A Femminile 202526. Per la Ternana Women, al debutto assoluto nella massima categoria, l’avventura inizierà con una trasferta di prestigio: nel weekend del 4-5 ottobre affronterà l’Inter in casa delle nerazzurre.L’esordio davanti al. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Parma Women e Ternana Women pareggiano 0-0 in una sfida equilibrata - PARMA WOMEN 0 TERNANA WOMEN 0 PARMA (4-3-3): Coppetti, Masu, Rizza (15’ st Peruzzo), Ambrosi, Rabot, Benedetti (15’ st Zamanian), Pondini, Ferrario, Lonati (15’ st Rognoni), Kajzba (38’ st Ferin), Di Stefano (30’ st Zazzera).

Serie A Women’s Cup, gruppo di ferro per la Roma: da Milan e Sassuolo alla Ternana - Una nuova vita per la prima squadra maschile, ripartita dal trio Gasperini-Massara-Ranieri che tanta fiducia sta ispirando al popolo giallorosso, così come per la Roma femminile, pronta a ripartire più carica che mai.

Terni, l’inviato di ‘Report’ a palazzo Spada senza Stefano Bandecchi: “Risposte sulla Ternana Women entro fine maggio” - Una nuova visita a palazzo Spada per l’inviato di ‘Report’ Luca Bertazzoni. Il giornalista ha assistito al lunghissimo dibattito inerente al rinnovo della convenzione per la gestione dello stadio Liberati, da parte della Ternana, in previsione della stagione ventura.

