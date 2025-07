Ternana comunicata la composizione dei gironi di Serie C | Fere nel raggruppamento B insieme a Perugia e Gubbio

In attesa delle novità a livello societario sulla cessione della Ternana la Lega Serie C ha reso nota la suddivisione ufficiale dei gironi per la stagione 202526. La squadra rossoverde prenderà parte al girone B, dove troverà anche le altre due squadre umbre, Perugia e Gubbio, con cui. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

#SERIEC: Il possibile #girone del #PERUGIA A pochi giorni dall inizio della nuova stagione sportiva emergono indiscrezioni sui possibili gironi del prossimo campionato di C. Ecco quello che potrebbe essere l’orientamento per la stagione 2025-26 Vai su Facebook

