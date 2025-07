Terna-Comune di Napoli | autorizzato un nuovo collegamento in cavo interrato

L’opera, di circa 5 km, collegherà le cabine primarie Doganella e Poggioreale alla rete elettrica nazionale. Roma, 25 luglio 2025 – È stato autorizzato, da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il progetto di Terna per la realizzazione di un nuovo elettrodotto nel Comune di Napoli. L’opera, per la quale l’azienda guidata da Giuseppina Di Foggia investirà circa 13 milioni di euro, prevede la realizzazione di una linea elettrica interrata a 220 kV, lunga circa 5 km, che collegherà alla rete elettrica nazionale le cabine primarie “ Doganella ” e “ Poggioreale”, entrambe di proprietà del distributore locale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

