Terna avviati i lavori nuova linea elettrica tra Sicilia occidentale e orientale

Terna, dando seguito all’apertura dei cantieri avvenuta lo scorso 14 maggio, ha avviato i lavori di costruzione del collegamento elettrico ‘Chiaramonte Gulfi – Ciminna’, infrastruttura strategica per la rete siciliana che unirà la parte occidentale e quella orientale della regione, incrementando. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: terna - lavori - occidentale - orientale

Lavori notturni in via del Santuario e altre tre strade per chiudere il cantiere Terna: poi il ripristino della normale viabilità - Dopo i lavori fatti sui sottoservizi iniziano quelli di ripristino nelle strade dove Terna li ha effettuati.

Calvi, lavori di Terna spa: incarico affidato ad un esperto del settore - Tempo di lettura: 3 minuti Continua senza interruzione l’attività dell’Amministrazione Comunale di Calvi nei confronti di Terna SpA, società incaricata della realizzazione di un collegamento elettronico (elettrodotto 380 kw) Montecorvino – Benevento, a tutela del proprio territorio e dei propri cittadini.

Terna, proseguono i lavori per il collegamento San Giovanni Galermo-San Giovanni La Punta - Terna comunica che, nell’ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo collegamento in cavo a 150 kV “San Giovanni Galermo – San Giovanni La Punta”, a partire dal 10 luglio nel comune di Tremestieri Etneo si avvierà l'ultima fase delle opere civili propedeutiche alla successiva posa dei cavi.

Terna avvia i lavori della nuova linea elettrica in Sicilia; Confesercenti, segnale positivo dal turismo; autorizzate le opere per l’alimentazione della linea ferroviaria “Palermo - Catania” in provincia di Enna - Terna spa.

Terna: avviati i lavori della nuova linea elettrica tra Sicilia Occidentale e Orientale - Terna, dando seguito all’apertura dei cantieri avvenuta lo scorso 14 maggio, ha avviato i lavori di costruzione del collegamento elettrico ‘Chiaramonte Gulfi – Ciminna’, infrastruttura strategica per ... Riporta blogsicilia.it

Terna: avviati lavori nuova linea elettrica tra Sicilia occidentale e orientale -2- - Si tratta, ricorda la nota, del primo elettrodotto ad altissima tensione realizzato da Terna nella parte occidentale dell'isola, attualmente servita da una r ... Scrive ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com