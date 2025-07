terminato il nuovo ponte della ciclovia adriatica

E’ terminato il nuovo ponte alla foce del Cesano della Ciclovia Adriatica. A dare la notizia è l’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli, che ha seguito i lavori dal primo all’ultimo step: "Con la realizzazione del tappeto del piano viario, della segnaletica e dell’illuminazione l’opera è conclusa e per la sua apertura si attendono solo i tempi tecnici occorrenti al Comune di Senigallia per realizzare gli ultimi 200 metri di ciclabile a ridosso della struttura". Lunga duecento metri e costruita con ben 500 tonnellate di acciaio, sulla quale la Regione ha investito 4,5 milioni, dando vita a un ponte architettonicamente molto bello e soprattutto utile in chiave sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

