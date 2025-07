Teotino dubbioso | Inter Calhanoglu nel 3-4-2-1 può avere peso minore

Gianfranco Teotino si è pronunciato a proposito dell’importanza di Hakan Calhanoglu per l’Inter, con l’accento posto sul possibile cambio modulo di Cristian Chivu. IL RAGIONAMENTO – Gianfranco Teotino si è così espresso a Sky Sport sul dossier relativo ad Hakan Calhanoglu: «Due anni fa è stato di gran lunga il miglior giocatore dell’Inter, quest’ultima ha vinto il Campionato. L’ultima stagione così non è stato, dati i problemi fisici del turco, e l’Inter non ha vinto niente. Ora, se Chivu è davvero intenzionato a giocare con i due centrocampisti, forse il peso specifico del turco diventa però minore». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Teotino dubbioso: «Inter, Calhanoglu nel 3-4-2-1 può avere peso minore»

