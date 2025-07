Tentato omicidio furti rapine e aggressioni | stazioni e treni tra gli obiettivi della giovane banda - VIDEO

E' ancora in corso l'operazione della Polizia di Stato di Ravenna per eseguire nove misure di custodia cautelare in Istituto Penale Minorile di altrettanti giovani, tra i 16 e i 17 anni, indagati per una serie di reati, fra cui tentato omicidio, minacce, resistenza a pubblico ufficiale, furti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Tentato omicidio a colpi di accetta, 31enne patteggia cinque anni - Ha patteggiato cinque anni il 31enne accusato di tentato omicidio per aver colpito con un’accetta un conoscente durante una serata in compagnia.

La lite tra coinquiline sfocia in tentato omicidio: 30enne colpita in faccia con un coltello - Firenze, 5 maggio 2025 – Una lite tra coinquiline  degenerata e sfociata in tentato omicidio. Nel pomeriggio di ieri, domenica 4 maggio, la polizia è intervenuta in via del Sodo, tra zona Castello e Rifredi, dove è stato segnalato un pesante litigio per motivi di convivenza in un appartamento.

L’ex capo della Curva Sud rossonera Luca Lucci ai magistrati: “Non c’entro col tentato omicidio di Anghinelli, e non sono il capo di un’associazione a delinquere” - Milano, 9 maggio 2025 – "Non sono io il mandante di quel tentato omicidio". Ha continuato a parlare nell' aula bunker, a porte chiuse, difendendosi dalle accuse, come aveva fatto nelle precedenti due udienze, Luca Lucci, il capo della curva Sud milanista in carcere dal 30 settembre e uno degli imputati nel processo abbreviato, con più filoni, scaturito dalla maxi inchiesta milanese sulle curve di San Siro.

#BRESCIA CHIUDE " L"ART 'DI #DESENZANO Aggressioni, rapine, furti e perfino un tentato omicidio la sera della vigilia di Natale. Dopo settimane di escalation e continue segnalazioni dei residenti, la Questura di Brescia ha deciso: il locale “Art Club Dis Vai su Facebook

Benevento, tentato omicidio e rapina per punire la compagna: arrestati anche i complici - Sono accusati di tentato omicidio pluriaggravato, rapina pluriaggravata, detenzione di arma clandestina e ricettazione le tre persone (due uomini e una donna) arrestate dalla Squadra ... Da msn.com