Tentato omicidio e aggressioni | custodie cautelari per nove minorenni

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha emesso un provvedimento di custodia cautelare per nove minorenni, che riguardano anche il Parmense.Tra gli episodi di maggior allarme sociale vanno evidenziati: una serie di furti e rapine avvenute tutti in una sola. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: minorenni - nove - tentato - omicidio

Genova, maxi rissa nel centro d'accoglienza, nove minorenni non accompagnati denunciati dalla polizia - Coinvolti ragazzi tra i 16 e i 18 anni, alcuni originari dell’Egitto e altri della Tunisia. Le due fazioni si sono affrontate all’interno della comunità Nove minori stranieri non accompagnati sono stati denunciati dopo essere stati coinvolti in una rissa scoppiata in un centro di accoglienza

Una ragazzina di 14 anni è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale, qualche giorno fa in via Valfonda, a due passi dalla stazione ferroviaria Santa Maria Novella a Firenze. La giovane, denunciata per lesioni personali, Vai su Facebook

Tentato omicidio e aggressioni: custodie cautelari per nove minorenni; Polizia di Stato di Ravenna: esecuzione di nove misure cautelari di custodia in carcere a carico di minorenni stranieri; Furti e rapine a Ravenna, custodie cautelari per 9 minorenni.

Arresti per associazione a delinquere contro persone e patrimoni, coinvolti minorenni stranieri non accompagnati - La polizia di Ravenna esegue nove misure cautelari su minori stranieri non accompagnati accusati di tentati omicidi, furti e aggressioni, con indagini coordinate dalla procura per i minorenni di Bolog ... Si legge su gaeta.it

Aggressioni, furti e rapine: 9 minori arrestati, contestata anche l’associazione a delinquere - Tutti tunisini non accompagnati, sono accusati di 34 capi di imputazione; tra loro anche l'autore della recente aggressione in piazza Duomo ... Segnala ravenna24ore.it