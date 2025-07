Tenta furto in un appartamento arrestato 58enne in flagranza di reato

Arrestato un 58enne in flagranza di reato dopo un tentativo di furto in un'abitazione. L'episodio è avvenuto ieri mattina in un appartamento di Paradiso, dove l'uomo si era introdotto per tentare di piazzare il proprio colpo. L'allarme è stato lanciato dalla stessa vittima, che ha avvisato la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: furto - appartamento - arrestato - 58enne

Cecina | Furto da 15mila euro in un appartamento, ma le cuffie AirPods con il gps inchiodano la banda: quattro denunciati - Lo scorso 11 aprile avevano messo a segno un furto da 15mila euro in un appartamento a Cecina, portando via gioielli e denaro.

Sorgenti: tentano il furto in un appartamento, ladri messi in fuga dai vicini di casa - Si sono introdotti nell'appartamento posto al primo piano di un palazzo di via Lunardi intorno alle 22 di ieri, lunedì 19 maggio, forzando una finestra e poi hanno rovistato all'interno dello stesso, senza però avere il tempo di portare via niente.

Sorgenti: tentano il furto in un appartamento, ladri messi in fuga dai vicini di casa - Si sono introdotti nell'appartamento posto al primo piano di un palazzo di via Lunardi intorno alle 22 di ieri, lunedì 19 maggio, forzando una finestra e poi hanno rovistato all'interno dello stesso, senza però avere il tempo di portare via niente.

Tenta furto in un appartamento, arrestato 58enne in flagranza di reato https://ift.tt/RtydMFg https://ift.tt/Sxe9Ppy Vai su X

Tenta furto in un appartamento, arrestato 58enne in flagranza di reato; MESSINA, TENTATO FURTO IN ABITAZIONE. LA POLIZIA DI STATO ARRESTA 58ENNE IN FLAGRANZA DI REATO; Giampilieri. Furto in casa, arrestato 58enne.

Tenta il furto in un appartamento a Giampilieri, arrestato 58enne - I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato un 58enne messinese, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del ... Segnala 98zero.com

Messina, tentato furto in abitazione a Giampilieri: arrestato un 58enne - I carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato un 58enne messinese , già noto alle forze dell’ordine, per tentato furto in abitazione. Si legge su msn.com