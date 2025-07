Tennis | due ori su tre per il Giappone nelle finali di doppio alle Universiadi 2025

Tre finali su cinque del tennis alle Universiadi 2025 sono state giocate quest’oggi a Essen, uno dei molti luoghi nei quali la Germania ha saputo portare la manifestazione riservata agli studenti universitari con una vocazione proprio legata agli atenei che, però, si declina anche allo sport. Andiamo a vedere quanto accaduto quest’oggi. Nel doppio femminile, innanzitutto, c’è la vittoria per 6-4 4-6 10-4 (è stato utilizzato il match tie-break al posto del terzo set) del doppio nipponico composto da Ange Oby Kajuru e Kanon Yamaguchi, tutte e due attualmente non ricomprese nel ranking WTA (ma questo, in particolare con chi, come Kajuru, è nei college USA, tende ad accadere), contro le taiwanesi Yu-Yun Li e Fang-An Lin, rispettivamente 306 e 376 del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

