Tener-a-mente | il gran finale del festival tra Vinicio Capossela Antonello Venditti e il blues americano di Kenny Wayne Shepherd

Con sei concerti in sette giorni, l'edizione 2025 del Festival Tener-a-mente al Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera regalerà un'ultima, memorabile al pubblico del suggestivo anfiteatro affacciato sul Lago di Garda. Dopo l'attesissimo debutto italiano di Morrissey martedì 23 luglio e il. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: tener - mente - festival - gran

Hermanos Gutièrrez al Festival Del Vittoriale (Tener-A-Mente) - Hermanos Gutièrrez danno il via a TENER-A-MENTE con un concerto da tutto esaurito Indice. Hermanos Gutièrrez Festival Del Vittoriale (Tener-A-Mente).

FESTIVAL DEL VITTORIALE, Rassegna Tener-A-Mente edizione 2025 – Intervista a Viola Costa - 14esima edizione di Tener-A-Mente, consolidata rassegna nell’ambito del prestigioso Festival del Vittoriale di Gardone Riviera, che si terrà dal 27/06/2025 al 29/07/2025.

Gardone Riviera: Festival Tener-a-mente - Alla sua 14a edizione, Tener-a-mente si riconferma tra le rassegne culturali più attese dell’estate italiana.

SRN , Prossime tappe: - 24 luglio Porto Antico, Arena del Mare, Palco sul Mare Festival - GENOVA - 25 luglio Vittoriale degli Italiani, Festival Tener-a-mente - GARDONE RIVI Vai su Facebook

Tener-a-mente: il gran finale del festival; Tener-a-mente, la grande musica sul lago di Garda; Festival Tener-a-mente al Vittoriale, grande successo per i The The.

Tener-a-mente: il gran finale del festival tra Vinicio Capossela, Antonello Venditti e il blues americano di Kenny Wayne Shepherd - mente al Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera regalerà un'ultima, memorabile al pubblico del suggestivo anfiteatro affacc ... Secondo bresciatoday.it

Tener-a-Mente 2025: concerti al Vittoriale di Gardone - mente al Vittoriale di Gardone Riviera offre concerti con artisti di fama internazionale in un contesto unico. Si legge su gardanotizie.it