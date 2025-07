Temptation Island Simone e Sonia B spunta una foto inaspettata | erano migliori amici

Nel corso dell'ultimo appuntamento di Temptation Island, Simone Margagliotti e Sonia Barrile, hanno deciso di chiudere la loro relazione dopo da sei anni di fidanzamento. Sul web è spuntata una foto inedita della coppia. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Temptation Island, Simone e Sonia B, spunta una foto inaspettata: erano migliori amici

In questa notizia si parla di: temptation - island - simone - sonia

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma" - Alfonso D’Apice replica a Perla Vatiero e Lino Giuliano e difende l'autenticità di Temptation Island.

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island e il tradimento nella post-verità : riflessioni sull’amore nel reality - Il format di Temptation Island si conferma come uno dei programmi più longevi e riconoscibili del panorama televisivo italiano, mantenendo intatto il suo appeal nonostante le evoluzioni sociali e culturali degli ultimi anni.

Temptation Island, Simone Margagliotti tradisce Sonia Barrile con una tentatrice: lei lo lascia al falò Vai su Facebook

Simone e Sonia di Temptation Island 2025 stavano insieme da sei anni, ma si conoscono da molto prima: la foto inedita https://gay.it/simone-sonia-temptation-island-foto-inedita… #TemptationIsland Vai su X

Temptation Island, Marco scarica Denise. Simone, Sonia B sconvolta: “Limoni di quelli pesanti”; Temptation Island, Simone e Sonia B, spunta una foto inaspettata: erano migliori amici; Simone e Sonia di Temptation Island 2025 stavano insieme da sei anni, ma si conoscono da molto prima: la foto inedita.

Temptation Island, tension at the bonfire with Sonia: Simone reacts with a surprising gesture on social media. - Durante il falò tra Sonia e Simone, la tensione raggiunge il culmine e Simone sorprende tutti con un gesto sui social che scatena il dibattito tra i fan. Da notizie.it

Temptation Island: Anna Acciardi sul falò di Simone e Sonia «ne conosco un altro così» - Temptation Island si è rivelato ancora una volta il fenomeno dell'estate e tanti si sono appassionati alle vicende dei protagonisti. Scrive ilmattino.it