Temptation Island Rosario Guglielmi rompe gli schermi del reality | è un nuovo prototipo di fidanzato

Rosario Guglielmi è uno dei protagonisti di Temptation Island, ma qualcosa in lui lo rende molto diversi dai prototipi di maschietti alfa che siamo abituati a incontrare. Ecco perchĂ©!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Temptation Island, Rosario Guglielmi rompe gli schermi del reality: è un nuovo prototipo di fidanzato

Mentre gli altri fidanzati stanno facendo una brutta figura, Rosario Guglielmi a Temptation Island cerca di dispensare consigli e di riflettere su se stesso. Che sia strategia o capacitĂ evolutiva, il ragazzo ha conquistato il cuore di molte persone ambosessi. E qu Vai su Facebook

Tutte pazze per Rosario di Temptation Island: il fidanzato di Lucia è il protagonista evoluto di questa edizione - Mentre gli altri fidanzati stanno facendo una brutta figura, Rosario Guglielmi a Temptation Island cerca di dispensare consigli e di riflettere su se stesso ... Da fanpage.it