Temptation Island Lucia fa arrabbiare Rosario | Gelosia fortissima non lo credevo possibile

La vicinanza di Lucia al single Andrea fa ingelosire Rosario, cosa ha detto a Temptation Island. Rosario e Lucia ¬† stanno partecipando a¬† Temptation Island¬† perch√© dopo due anni di relazione vivono il loro amore a distanza, lei vorrebbe andare a convivere ma lui non √® ancora pronto. Nel villaggio dei fidanzati lui riferendosi alla fidanzata ha detto che lei spesso pecca di sensibilit√†, che non √® una persona romantica e che non si emoziona, atteggiamento che in molte occasioni l‚Äôha deluso. Intanto lei appare sempre pi√Ļ vicina al single Andrea, comportamento che nella puntata di ieri ha infastidito non poco il fidanzato. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

