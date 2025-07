Temptation Island domina gli ascolti | record di share e boom social

Marco Raffaelli e Denise Il quinto appuntamento di Temptation Island ha confermato il suo straordinario successo, imponendosi come leader indiscusso della prima serata con 3.851.000 telespettatori e un 30% di share, secondo i dati Auditel. Sul target commerciale, lo share è salito addirittura al 35,77%, come sottolineato da Mediaset. Il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ha raggiunto picchi di 4.474.000 spettatori e del 39,1% di share, consolidando il suo appeal soprattutto tra i giovani: nella fascia 15-34 anni, lo share ha toccato il 49,15%. Un successo che si è riflesso anche sui social network, dove l’hashtag #TemptationIsland è stato l’argomento piĂą discusso della serata. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Temptation Island domina gli ascolti: record di share e boom social

