Temptation Island cosa succederà nella puntata del 29 luglio? Il ritorno di Alessio e Sonia M

Ritorni, incontri notturni e fal√≤ infuocati nel primo dei tre appuntamenti finali. Alessio e Sonia M. di nuovo faccia a faccia, mentre Maria Concetta crolla dopo un video scioccante. C'√® chi torna indietro, chi cade nel tranello della nostalgia e chi si ritrova a spiegare perch√© era in giardino alle tre del mattino con una perfetta sconosciuta. Forse non siamo veramente pronti per la volata finale di Temptation Island 2025, che dal 29 al 31 luglio manda in onda la sua trilogia conclusiva con un'unica certezza: i nodi stanno per venire al pettine. Alessio e Sonia M: quando il confronto diventa un deja vu Il ritorno pi√Ļ chiacchierato? Senza ombra di dubbio quello di Alessio e Sonia M. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

