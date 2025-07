Temptation Island | ancora record di ascolti Prossima settimana tre puntate

Il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia ha fatto registrare numeri importanti ancora una volta. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Temptation Island: ancora record di ascolti. Prossima settimana tre puntate

In questa notizia si parla di: temptation - island - record - ascolti

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma" - Alfonso D’Apice replica a Perla Vatiero e Lino Giuliano e difende l'autenticità di Temptation Island.

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island e il tradimento nella post-verità : riflessioni sull’amore nel reality - Il format di Temptation Island si conferma come uno dei programmi più longevi e riconoscibili del panorama televisivo italiano, mantenendo intatto il suo appeal nonostante le evoluzioni sociali e culturali degli ultimi anni.

SUCCESSO CLAMOROSO PER LA RUOTA DELLA FORTUNA In Access Prime Time, prima di #TemptationIsland, Gerry Scotti fa l'ennesimo RECORD D'ASCOLTI con oltre 3.839.000 e il 25.4% di share! ? LA RUOTA GIRAAAAA!!! Vai su X

Temptation Island non si ferma piĂą! Dopo ascolti da record e un successo travolgente, Mediaset ha deciso: il reality delle tentazioni si allunga! Le puntate previste salgono da sei a sette, con un doppio appuntamento il 23 e 24 luglio che porterĂ lo show ve Vai su Facebook

Ascolti tv ieri 24 luglio: record storico per Temptation Island, Raoul Bova chiude e Gerry Scotti domina; 'Temptation Island', è boom di ascolti. Canale 5 si gioca la tripletta di prime serate; Temptation Island, la decisione di Mediaset dopo il boom di ascolti: tre puntate in una settimana.

Ascolti tv ieri 24 luglio: record storico per Temptation Island, Raoul Bova chiude e Gerry Scotti domina - Il reality show di Filippo Bisciglia domina in prima serata al 29,2% di share, Don Matteo chiude al 13%, La Ruota vola oltre i 4 milioni: tutti i dati Auditel ... Lo riporta libero.it

Ascolti tv giovedì 24 luglio: chi ha vinto tra Temptation Island 2025 e Don Matteo 13 - Su Canale 5 è stata trasmessa la quinta puntata di Temptation Island, il reality condotto da Filippo Bisciglia ... Riporta fanpage.it