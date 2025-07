Temptation Island Alessio e Sonia ci riprovano dopo l' addio | nuova segnalazione

Si fanno sempre piĂą insistenti le voci di un possibile riavvicinamento tra Sonia ed Alessio, i due protagonisti di Temptation Island freschi di uscita, non in coppia.Dopo le presunte rivelazioni di amici vicini alla coppia, pronti a giurare che i due stanno ancora insieme ma non possono uscire. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: temptation - island - alessio - sonia

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma" - Alfonso D’Apice replica a Perla Vatiero e Lino Giuliano e difende l'autenticità di Temptation Island.

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island e il tradimento nella post-verità : riflessioni sull’amore nel reality - Il format di Temptation Island si conferma come uno dei programmi più longevi e riconoscibili del panorama televisivo italiano, mantenendo intatto il suo appeal nonostante le evoluzioni sociali e culturali degli ultimi anni.

Colpo di scena dopo Temptation Island: cosa sta succedendo tra Sonia M e Alessio • Temptation Island, il colpo di scena dell'estate: Sonia e Alessio di nuovo insieme dopo il falò? Vai su X

"Visto mentre scendeva da casa di lei". Alessio choc: cosa è successo dopo l'addio con Sonia a Temptation Island Vai su Facebook

Temptation Island, Alessio e Sonia di nuovo insieme, il video con le fan non lascia dubbi: Si può sempre sistemare; Temptation Island, Alessio e Sonia stanno di nuovo insieme? Ecco cosa dice il diretto interessato; Temptation Island, Sonia M e Alessio: colpo di scena dopo la fine del programma.

29 luglio, Temptation Island triplica: tradimenti, falò infuocati e il ritorno (clamoroso) di Sonia e Alessio - Temptation Island 2025 si chiude in tre serate: tornano Sonia e Alessio, Valentina affronta Antonio. alfemminile.com scrive

Temptation Island 2025, anticipazioni del 29 luglio: l’incontro notturno e il ritorno di Alessio e Sonia M - Cosa succederà nella prossima puntata di Temptation Island in programma per martedì 29 luglio 2025. Lo riporta fanpage.it