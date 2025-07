Temptation Island 2025 arriva la tripletta su Canale 5 | quando in onda la trilogia delle prossime puntate

Temptation Island 2025 registra un nuovo record d’ascolti e Mediaset propone un’operazione mai tentata prima d’ora. La prossima settimana il viaggio nei sentimenti raccontato da Filippo Bisciglia si fa in tre e triplica gli appuntamenti in prima serata su Canale 5. Temptation Island 2025, le prossime puntate: trilogia in prima serata su Canale 5. Il successo di Temptation Island 2025 è inarrestabile! Dopo la quinta puntata che ha incollato alla tv 3.851.000  spettatori con uno share del 30 %, arriva una speciale trilogia di puntate. Canale 5 è pronto a fare un regalo ai telespettatori ed appassionati del docu-reality presentato da Filippo Bisciglia con tre appuntamenti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Temptation Island 2025 arriva la tripletta su Canale 5: quando in onda la “trilogia” delle prossime puntate

In questa notizia si parla di: temptation - island - canale - trilogia

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma" - Alfonso D’Apice replica a Perla Vatiero e Lino Giuliano e difende l'autenticità di Temptation Island.

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island e il tradimento nella post-verità : riflessioni sull’amore nel reality - Il format di Temptation Island si conferma come uno dei programmi più longevi e riconoscibili del panorama televisivo italiano, mantenendo intatto il suo appeal nonostante le evoluzioni sociali e culturali degli ultimi anni.

#Mediaset regala al pubblico di #Canale5 una trilogia con il docu-reality fenomeno dell'estate "#TemptationIsland": le puntate andranno in onda martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio, in prima serata! Vai su X

Temptation Island, prossima settimana trilogia di prime serate; Temptation Island fa la rivoluzione: il comunicato Mediaset e poi la puntata shock di ieri; Temptation Island, prossima settimana trilogia di prime serate.

Temptation Island 2025 arriva la tripletta su Canale 5: quando in onda la “trilogia” delle prossime puntate - Temptation Island 2025 in vista del gran finale si fa in tre con una trilogia di puntate in arrivo la prossima settimana su Canale 5! Come scrive superguidatv.it

Ieri sera a Temptation Island 2025 Sonia B. ha lasciato Simone. Le pagelle della quinta puntata - Antonio vuole il falò, Saraha minaccia di lasciare: le pagelle della quinta puntata. Riporta iodonna.it