Temporali grandine e rischio nubifragi | a Milano e in Lombardia prosegue l’allerta gialla E la prossima settimana?

Milano, 25 luglio 2025 – Dov’è finita l’estate? Questa mattina, Milano e molte cittĂ della Lombardia si sono svegliate con una temperatura di circa 18-19 gradi, dopo la pioggia e i temporali  tra giovedì e venerdì. E, nonostante il sole abbia cercato di spuntare, il cielo continua ad essere pieno di nuvole. Non solo, prosegue l'allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali, come confermato dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia. Il fine settimana. Tempo instabile anche nella giornata di sabato 26 luglio, con possibili piogge e temporali in Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Temporali, grandine e rischio nubifragi: a Milano e in Lombardia prosegue l’allerta gialla. E la prossima settimana?

In questa notizia si parla di: milano - temporali - rischio - lombardia

Maltempo, temporali e piogge intense per tutta la settimana: ancora allerta arancione su Milano - Prosegue l'ondata di maltempo su Milano. Dopo la pioggia che ha colpito la cittĂ questa notte, sul capoluogo lombardo sono previste ancora piogge.

Temporali e grandine, rischio a Milano e in Lombardia: dove e quando. Poi arriva il caldo - La settimana è inizia con il bel tempo, ma non è destinato a durare. La Primavera continua ad essere dispettosa, anche se l'estate potrebbe essere alle porte, spunta una data

Maltempo a Milano, previsti forti temporali. Scatta l'allerta - Torna il maltempo a Milano e in Lombardia. Da domenica 4 maggio la situazione meteorologica ridiventa instabile.

? Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia conferma l'allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico e temporali. ? Durante l’allerta meteo si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in pro Vai su Facebook

? Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un’allerta meteo gialla (ordinaria) dalle mezzanotte di oggi per rischio idrogeologico e idraulico e, dalle 6 di domani, lunedì 21 luglio, per rischio temporali. Vai su X

Temporali, grandine e rischio nubifragi: a Milano e in Lombardia prosegue l’allerta gialla. E la prossima settimana?; A Milano arriverà un altro temporale estivo (forse anche la grandine): le previsioni meteo; Allerta meteo, temporali intensi su tutta la Lombardia: rischio grandine e forti vento.

Temporali, grandine e rischio nubifragi: a Milano e in Lombardia prosegue l’allerta gialla. E la prossima settimana? - Dopo il maltempo delle ultime ore, si è registrato un brusco calo delle temperature. ilgiorno.it scrive

Grandine e violenti temporali: allerta meteo in Lombardia. La mappa delle zone più a rischio - Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia conferma l'allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrog ... Come scrive ilgiorno.it