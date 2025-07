Temporali e temperature in diminuzione una ferita sull’estate | le previsioni per il weekend

Temporali, che potrebbero essere anche molto forti, venti tesi e temperature giĂą: il quadro meteo tracciato dagli esperti disegna una “ferita” dell’estate per questo ultimo fine settimana di luglio, con strascichi che potrebbero riflettersi anche sulla prossima settimana, almeno nella sua parte. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Meteo, maltempo in arrivo sull'Italia: temporali su Calabria e Sicilia. Crollo delle temperature - I prossimi giorni vedranno una nuova fase di intenso maltempo interessare la nostra Penisola. Una circolazione depressionaria si muove infatti sul nord Africa con un minimo al suolo sulla Tunisia.

Meteo, è allerta temporali: ma dal weekend più sole e temperature in aumento - (Adnkronos) – Quando smetterà di piovere? Temporali molto frequenti e anche forti stanno colpendo buona parte dell'Italia da domenica scorsa; almeno fino al 20 maggio la situazione non cambierà in modo sostanziale.

Ciclone Circe, crollo delle temperature e temporali: ecco quanto durerà (e quando tornerà il caldo) - Ciclone Circe, temporali e crollo delle temperature: cosa succederà in Italia nelle prossime ore? Come scrive corriereadriatico.it

Temporali, crollo termico di 15°C: cosa succede all’estate - Arrivederci al caldo estremo: entro domenica netto calo termico ovunque con 10- Si legge su msn.com