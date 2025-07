Temperature record | l’Europa è il continente che si riscalda più rapidamente

In Europa non ha mai fatto così caldo. Il nostro è il continente che si riscalda più rapidamente di tutti, e quello in cui gli impatti del cambiamento climatico sono maggiormente evidenti: il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato, con temperature record nelle regioni centrali, orientali e sudorientali. Allo stesso tempo, si sono verificate le inondazioni più diffuse dal 2013. A rivelarlo è l’ultimo report di Copernicus, il servizio meteo dell’Unione europea: un’indagine a cui hanno partecipato oltre cento esperti, compresi quelli dell’Organizzazione meteorologica mondiale. Mentre il riscaldamento globale è a circa +1,3°C rispetto alla media del periodo preindustriale (1850-1900), il vecchio continente è già a +2,4°C. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Temperature record: l’Europa è il continente che si riscalda più rapidamente

