Temperature in calo a Messina | previste piogge e forti raffiche di vento

Il grande caldo dovrebbe concedere una tregua alla Sicilia e anche a Messina. Le temperature, come spiegato dalla meteorologa di 3Bmeteo Lucia Drago Pitura, sono destinate a scendere nei prossimi giorni. Il tempo sarà stabile e soleggiato fino alla giornata di sabato ma già dalla prossima. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Meteo, caldo record: attese temperature oltre i 48 gradi in Sicilia. Afa estrema anche in Calabria. Reggio e Messina "gialle" - E’ in arrivo la "più forte fiammata africana degli ultimi decenni": bersaglio dell’Anticiclone Africano sarà il Sud Italia, in particolare la Sicilia dove si potrebbe superare il record europeo di caldo registrato nel 2021 con 48,8°C.

Caldo, domani bollino arancione in 6 città : rosso a Palermo, arancione a Reggio Calabria. Temperature in ulteriore aumento a Messina - Martedì torrido, soprattutto al centro sud. Secondo l’ultimo aggiornamento del bollettino delle ondate di calore curato dal ministero della Salute, domani a Palermo scatterà l’allerta di livello 3, la più elevata ("bollino rosso") mentre in sei città (Campobasso, Catania, Latina, Pescara, Reggio Calabria e Roma) sarà allerta di livello 2 ("arancione").

Caldo: bollino arancione a Reggio, rosso a Palermo. Temperature in ulteriore aumento a Messina - Martedì torrido, soprattutto al centro sud. Secondo l’ultimo aggiornamento del bollettino delle ondate di calore curato dal ministero della Salute, domani a Palermo scatterà l’allerta di livello 3, la più elevata ("bollino rosso") mentre in sei città (Campobasso, Catania, Latina, Pescara, Reggio Calabria e Roma) sarà allerta di livello 2 ("arancione").

Meteo #Calabria: martedì inizia il calo delle temperature a partire dalle aree Tirreniche, con instabilità sul Cosentino La mattinata di martedì 8 luglio vedrà l'arrivo di un impulso instabile che interesserà soprattutto la Campania, ma che sarà in grado di provoc

Temperature in calo in Sicilia, allerta incendi arancione - Massime in sensibile calo su tutto il Sud, localmente marcato sui settori tirrenici della Sicilia, valori da elevati a molto elevati sui settori interni centro- Come scrive msn.com

Meteo, nuovo picco del caldo: fino a 44 gradi in Sicilia. Temperature in calo nel weekend - Una saccatura depressionaria si muove sull'Europa occidentale con una goccia d’aria più fredda in quota sulla Francia. Si legge su gazzettadelsud.it