Tel Aviv israeliani protestano contro la carestia a Gaza

Attivisti israeliani hanno manifestato a Tel Aviv, davanti all'ambasciata Usa, per chiedere a Washington di fare pressioni sul governo di Israele affinchĂ© smetta di "affamare" la popolazione a Gaza. I manifestanti hanno organizzato un sit-in durante il quale hanno fatto rumore battendo cucchiai su pentole e padelle. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Tel Aviv, israeliani protestano contro la carestia a Gaza

Tel Aviv, israeliani protestano contro il governo davanti al ministero della Difesa: "Lo vogliamo fuori dalle nostre vite, la guerra a Gaza non è giustificata" - VIDEO - I manifestanti israeliani sono scesi in piazza per manifestare contro la guerra a Gaza e contro il governo Netanyahu A Tel Aviv migliaia di manifestanti israeliani sono scesi in piazza per protestare contro il governo del premier Benjamin Netanyahu.

Tel Aviv, missile dallo Yemen colpisce l'area dell'aeroporto: sirene d'allarme e scalo chiuso | Raid israeliani a Gaza, almeno 45 morti in 24 ore - Hamas diffonde il video shock di un ostaggio coperto di sangue. Israele richiama decine di migliaia di riservisti.

Tel Aviv, missile Houthi dallo Yemen colpisce l'aeroporto | Annunciati nuovi attacchi contro gli scali israeliani: "Cancellate i voli" - Netanyahu: "Risponderemo, non finisce qui". L'Idf ammette: "I sistemi di difesa hanno fallito". Il ministro Katz: "Chiunque ci colpirĂ verrĂ colpito sette volte tanto"

