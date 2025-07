' Teatri sull' acqua' due nuovi appuntamenti con spettacoli di burattini e giocoleria

La rassegna 'Teatri sull'acqua' prosegue con due appuntamenti ravvicinati. Lunedì 28 alle 21.15 al Capanno di Garibaldi di Lido delle Nazioni c'è 'Fagiolino e Sganapino nell'isola misteriosa', il nuovo spettacolo di Mattia Zecchi e Massimiliano Venturi.Affascinati dal lavoro di Francesco.

TEATRI SULL'ACQUA arriva a Porto Garibaldi! Viale Ugo Bassi Mercoledì 09 luglio ore 21:15 Tra le onde della fantasia e le risate del teatro, fa tappa la rassegna Teatri sull'acqua, che porta in scena il meglio del teatro di figura, burattini, teatro di str

'Teatri sull'acqua', due nuovi appuntamenti con spettacoli di burattini e giocoleria; Festival Teatro sull'Acqua 2025: spettacoli dal vivo e incontri con gli autori e nuovi luoghi che diventano teatro. Dal 30/08 al 7/09; Eventi a Fontana 2025: la rassegna culturale gratuita che incanta Roma dal Gianicolo.

