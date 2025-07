Tax credit Lady Bacardi d’accordo col ministro Giuli | Giusto revocarlo a Iervolino I sospetti su che fine facevano i suoi investimenti nel cinema

Continua la battaglia legale tra il produttore Andrea Iervolino e la sua ex partner Monika “Lady” Bacardi. La co-fondatrice della ILBE spa (Iervolino & Lady Bacardi Entertainment), poi diventata la Sipario Movies, ha replicato con una nota al riepilogo dei fatti che l’italo-canadese aveva messo in fila negli scorsi giorni nell’ambito dell’inchiesta sui presunti 62 milioni in crediti d’imposta ottenuti illecitamente, e ora bloccati dal ministero della Cultura. I dissapori e la frattura tra i due partner, scrive Lady Bacardi, non sarebbero iniziati solo un anno fa ma ben prima. Ed è la stessa produttrice a puntare direttamente il dito contro Iervolino per la questione tax credit, accusandolo tra l’altro di aver fatto «evaporare» i suoi investimenti. 🔗 Leggi su Open.online