Tassi ecco perché quelli dei mutui non scendono più

La Bce ha fermato la discesa dei tassi d’interesse, lasciandoli fermi al 2%. Ma non lo ha fatto in attesa di invertire la tendenza; nĂ© perchĂ© questo sia il limite inferiore sotto al quale non intende andare. No. Bce si è fermata per due motivi. Il primo è il raggiungimento dell’obiettivo di inflazione, al 2%; il secondo è il tema dell’incertezza generale nell’economia mondiale. (I dazi sono tra gli elementi di questa incertezza). Non a caso, tra gli analisti di politica monetaria, resta discreta (30%) la probabilitĂ che di qui a fine anno Francoforte possa tagliare di altri 25 punti il tasso sui depositi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tassi, ecco perchĂ© quelli dei mutui non scendono piĂą

In questa notizia si parla di: tassi - ecco - mutui - scendono

Tassi Bce, mercati ottimisti sui tagli, e i dati fanno sperare in un ulteriore “sconto”: ecco cosa dice il bollettino di Francoforte - I mercati continuano a scontare un taglio dei tassi dello 0,25% (dal 2,25 al 2%) nella prossima riunione Bce del 5 giugno.

Il ritorno del colera, i dati catastrofici dell’Oms: “Tassi di mortalità ai massimi storici”. Ecco dove sta colpendo - Dal 1 gennaio 2025 ad oggi sono stati segnalati complessivamente 157.035 casi di colera e 2.148 decessi in 26 Paesi in tutto il mondo.

Il ritorno del colera, i dati catastrofici dell’Oms: “Tassi di mortalità ai massimi storici”. Ecco dove sta colpendo - Dal 1 gennaio 2025 ad oggi sono stati segnalati complessivamente 157.035 casi di colera e 2.148 decessi in 26 Paesi in tutto il mondo.

Tassi, ecco perché quelli dei mutui non scendono più; La BCE non tocca i tassi: il fisso supera il variabile. Che mutuo scegliere?; Mutui, scendono i tassi e riprendono le compravendite. Ecco le migliori offerte.

Tassi, ecco perché quelli dei mutui non scendono più - Ma non lo ha fatto in attesa di invertire la tendenza; né perché questo sia il limite inferiore sotto al quale non intende ... ilgiornale.it scrive

Mutui, perché gli interessi bancari scendono meno dei tassi di riferimento della Bce? - La Bce ha ridotto il costo del denaro portando il tasso di riferimento al 2%, ma gli interessi applicati dalle banche sui mutui scendono meno rapidamente. Segnala milanofinanza.it