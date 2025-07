taser alla municipale sperimentazione rinviata

Rinviato a settembre: l’inserimento di taser nella dotazione della Polizia municipale, con tutta probabilitĂ , non partirĂ nelle prossime settimane, ma verrĂ ridiscusso a fine estate. Se ne è parlato però nella riunione di maggioranza di due giorni fa: sull’argomento pesa, ovviamente, lo stato di agitazione annunciato dal Csa a inizio mese. Com’è noto, il sindacato di polizia chiede che venga implementata la strumentazione del corpo locale, non solo per quanto riguarda i taser, ma anche bodycam e giubbotti antiproiettile. L’idea, in tal senso, sarebbe di partire con una sperimentazione di due unitĂ di taser per un periodo limitato, al termine del quale verrebbero tirate le somme e compreso se la novitĂ apportata alla Municipale sia utile oppure no. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

