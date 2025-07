Taremi nonostante un ostacolo il Botafogo si sente ottimista!

Taremi corteggiato dal Botafogo in Brasile. L’attaccante iraniano, in uscita dall’Inter, potrebbe volare in Sudamerica. Ecco la situazione. OTTIMISMO – Il Botafogo vorrebbe ricostruire una parte dell’attacco dell’Inter della scorsa stagione. Infatti, dopo aver preso a zero Joaquin Correa, il club brasiliano ha messo nel mirino pure Mehdi Taremi. L’iraniano è in uscita dall’Inter, che gli ha concesso ancora qualche giorno in più prima di rientrare a Milano e riprendere gli allenamenti con la Beneamata, che partiranno ufficialmente da domani ad Appiano Gentile. Il centravanti persiano lascerà il club, che sta lavorando per trovargli una sistemazione. 🔗 Leggi su Inter-news.it

