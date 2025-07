Taremi Inter conferme sul Botafogo | filtra ottimismo ma c’è un ostacolo

Taremi Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante iraniano in nerazzurro dopo una prima stagione deludente. Tutti i dettagli in merito. Mehdi Taremi, dopo una stagione deludente con l’ Inter, continua ad attirare l’interesse di diversi club in giro per il mondo. Nonostante il suo arrivo nella squadra nerazzurra non sia stato all’altezza delle aspettative, l’attaccante iraniano ha ancora mercato. Dopo aver ricevuto voci di interesse da club turchi e inglesi, nelle ultime ore il nome di Taremi è finito nel mirino del Botafogo, club brasiliano. La notizia è stata rivelata da diverse fonti locali e confermata da Hatam Shiralizadeh, giornalista iraniano molto vicino al calciatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Taremi Inter, conferme sul Botafogo: filtra ottimismo, ma c’è un ostacolo

In questa notizia si parla di: inter - taremi - conferme - botafogo

Taremi e la continuità cercata. L’Inter rinnova la sua fiducia! - Mehdi Taremi sta trovando sempre più spazio all’Inter grazie alle sue prestazioni in Serie A e Champions League.

Taremi verso la seconda di fila con l’Inter e stavolta punta a timbrare - Taremi si prepara in vista di Inter-Lazio. L’iraniano dovrebbe scalzare sia Joaquin Correa che Marko Arnautovic per affiancare Marcus Thuram.

Inter, la semifinale degli insospettabili: da Sommer a Taremi, eroi per una sera in tutti i reparti - C`è una semifinale dei grandi protagonisti che non hanno tradito, andando oltre difficoltà , infortuni e fatiche: Bastoni, Dumfries, Calhanoglu,.

#Botafogo #Taremi #inter Vai su X

Inter, dopo Buchanan tocca a Taremi. Offensiva Botafogo: ecco la cifra per l’attaccante; Inter, Taremi+Buchanan ai saluti: pronto il rilancio per Lookman. Fissato incontro con Atalanta; Mondiale per Club, quando giocano Inter e Juventus: gli orari e dove vedere (anche in chiaro) in tv e streamin.

ESPN - Taremi-Botafogo, arrivano conferme: brasiliani ottimisti nonostante l'alto ingaggio. Le cifre... - In uscita dall'Inter dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative, Mehdi Taremi continua ad attirare l'interesse di diversi club in giro per il mondo. Scrive msn.com

Inter, dopo Buchanan tocca a Taremi. Offensiva Botafogo: ecco la cifra per l’attaccante - Il prossimo a uscire dovrebbe essere l'attaccante iraniano verso il Brasile ... Come scrive fcinter1908.it