Taremi Botafogo piovono conferme! Pronto l’assalto all’Inter? I brasiliani puntano a convincere l’iraniano

Il futuro di Medhi Taremi, attaccante iraniano dei nerazzurri, sembra essere sempre più lontano da Milano e dal calciomercato Inter. Dopo una stagione deludente con la maglia dei nerazzurri, il giocatore sembra destinato a cambiare aria. Il Botafogo, club brasiliano che sta cercando di rafforzare il proprio reparto offensivo, ha mostrato un forte interesse per l'ex attaccante del Porto, mettendo sul piatto un'offerta che punta a sedurlo. Il progetto del Botafogo per Taremi.

In questa notizia si parla di: iraniano - inter - taremi - botafogo

