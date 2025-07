Taranto la circolare del preside sul genocidio a Gaza scuote la scuola

Il dirigente del Liceo Ferraris di Taranto ha diffuso una circolare che denuncia il genocidio a Gaza, innescando riflessioni profonde sul ruolo educativo della scuola. Il documento, firmato il 23 luglio 2025, richiama il diritto internazionale, la storia e la coscienza civile, appellandosi agli studenti per promuovere diritti, giustizia e uguaglianza Genocidio e disuguaglianza: il . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Liceo Ferraris di Taranto, la circolare che scuote le coscienze: il preside parla di genocidio a Gaza, richiama la storia e lancia agli studenti un appello contro la disuguaglianza e per i diritti umani - Una circolare diffusa dal Liceo Galileo Ferraris di Taranto, lo scorso 23 luglio 2025, accende il dibattito nelle scuole italiane in merito alla tragica situazione della Striscia di Gaza.

