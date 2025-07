Tappa 19 oggi Tour de France 2025 Albertville-La Plagne | percorso e altimetria

Oggi, venerdì 25 luglio, dopo la tappa regina di ieri con il Col de la Loze con il trionfo di Ben O'Connor a Courchevel, si disputa la 19esima tappa del Tour de France 2025, la Albertville-La Plagne.In classifica generale, dopo 18 tappe, Pogacar ha 4'26" di vantaggio sul danese Jonas Vingegaard. 🔗 Leggi su Today.it

Tour de France, la 19ª tappa Albertville-La Plagne: percorso accorciato per un'epidemia bovina

Albertville-La Plagne: percorso e favoriti, ultima tappa di montagna; Tour de France 2025: il percorso e le tappe; Tour de France 2025, tappa di oggi Albertville-La Plagne: orari, tv, percorso, favoriti. Frazione accorciata, Pogacar per l’ultimo sigillo?.

Clamoroso al Tour de France: tappa accorciata per un’epidemia in allevamento bovino - La tappa Albertville – La Plagne, ultimo tappone alpino in programma venerdì 25 luglio al Tour de France, è stata accorciata. Segnala ilfattoquotidiano.it

Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Albertville – La Plagne: orari TV, percorso e favoriti - Terzultima tappa del Tour de Frane 2025, la Albertville – La Plagne con un dislivello da 4. Lo riporta fanpage.it