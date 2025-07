TajaniHamas usa suo popolo come scudo per non far finire guerra

"E' arrivato il momento di un immediato cessate il fuoco. E noi denunciamo le responsabilità di Hamas, che sta usando il suo popolo come scudo per non fare cessare la guerra". Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani aprendo il Consiglio Nazionale di Fi a Montecitorio. "E' giunto il momento di arrivare ad un immediato cessate il fuoco. Noi siamo amici di Israele ma lo abbiamo detto a Israele", ha anche detto Tajani.

Gaza: Hamas boccia accordi parziali, Tajani frena sui due Stati - Hamas vuole un “accordo globale e completo” per porre fine alla guerra a Gaza. Il gruppo islamista palestinese respinge “i disperati tentativi, in vista della visita del presidente statunitense Donald Trump nella regione, di imporre un accordo parziale”.

Tajani “Hamas ha grandi responsabilità , ma a Gaza la popolazione è stremata” - NOTO (SIRACUSA) (ITALPRESS) – “Noi non condividiamo le ultime scelte del governo israeliano. L’abbiamo detto in tutti i modi possibili, pur sapendo bene che tutto è iniziato per colpa di Hamas, noi ci impegniamo per un cessate il fuoco per poi arrivare alla fine a due popoli, due stati che è la soluzione ideale.

Massicci raid su Gaza: è l'operazione "Carri di Gedeone". Hamas: «Colloqui a Doha senza condizioni preliminari» | Tajani a Israele: «Basta attacchi» - I bombardamenti nelle aree di Gaza city, di Khan Younis, e nei quartieri di Beit Lahia e Shuja'iyya confermano che il piano d’invasione di Benjamin Netanyahu è realtà , anche se è ancora alle sue fasi preliminari.

Il genocidio dei palestinesi a Gaza non è solo per bombe ma anche per fame. Meloni, Tajani, il tempo è scaduto, è un punto di non ritorno: dopo mesi e mesi a coprire il Governo criminale di Israele, quando batterete un colpo su embargo armi e sanzioni econ Vai su Facebook

