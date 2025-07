Tajani | vinceremo di sicuro il referendum su separazione carriere

Roma, 25 lug. (askanews) - "Sul tema giustizia penso che i risultati li stiamo portando a casa. Dobbiamo impegnarci per vincere il referendum. Io sono convinto che anche questo referendum si vincerĂ , perchè è una battaglia giusta". Lo ha detto il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso del suo intervento al Consiglio nazionale del partito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tajani: vinceremo di sicuro il referendum su separazione carriere

In questa notizia si parla di: referendum - tajani - vinceremo - sicuro

Referendum, La Russa in controtendenza rispetto al centrodestra: “Penso che andrò a votare”. Tajani: “Quesiti sbagliati” - Al termine del question time in Senato, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, accompagna all’uscita da Palazzo Madama la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Tajani: “Ai referendum Fi è per un astensionismo politico” - ROMA – “Non so cosa dice FdI noi siamo per un astensionismo politico, non condividiamo la proposta referendaria”.

Referendum 2025, Tajani: “FI invita ad astenersi dal voto” - Forza Italia invita all’astensione in vista dei prossimi referendum. “Non so cosa cosa dica Fratelli d’Italia, noi siamo per un astensionismo politico.

Tajani: vinceremo di sicuro il referendum su separazione carriere; Politica italiana: video, foto, analisi e interviste; Ultime notizie dall'Italia e dal mondo.

Separazione carriere, Tajani a Fi:vinceremo di sicuro il referendum - (askanews) – “Sul tema giustizia penso che i risultati li stiamo portando a casa. Come scrive askanews.it

Tajani apre a Calenda: “A Milano serve un candidato civico”/ “Allarghiamo i confini del centrodestra” - Forza Italia, Tajani apre ad alleanza con Azione di Carlo Calenda per Milano: "Serve candidato civico, allarghiamo confini centrodestra per vincere" ... Riporta ilsussidiario.net