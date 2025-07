Tajani | Stato di Palestina? Solo se loro riconoscono Israele Le opposizioni | Sconcertante l’Anp lo ha già fatto

Dopo i continui massacri nella Striscia di Gaza, dove anche la fame viene usata per consumare un’intera popolazione, dagli esponenti del governo arrivano le prime timide condanne. “Non vogliamo più vedere bambini morire di fame e sotto le bombe. Basta con la carneficina, serve un immediato cessate il fuoco “, ha detto il leader di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo intervento al Consiglio Nazionale del suo partito, sottolineando comunque che “noi siamo amici di Israele ma lo abbiamo detto a Israele”. Però mentre Macron annuncia il riconoscimento della Francia dello Stato di Palestina (come già fatto da Spagna, Norvegia e Irlanda ), il governo italiano è fermo sulla sua posizione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tajani: “Stato di Palestina? Solo se loro riconoscono Israele”. Le opposizioni: “Sconcertante, l’Anp lo ha già fatto”

In questa notizia si parla di: tajani - stato - palestina - riconoscono

Gaza, Tajani: “Lavoriamo per la pace e riconoscere oggi stato palestinese è inutile” - “Riconoscere lo Stato di Palestina oggi non serve a niente. Il problema è quello di arrivare al cessate di fuoco e poi far nascere lo Stato palestinese.

Tajani riceve il segretario di Stato Usa Marco Rubio a Villa Madama - (Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2025 Il segretario di Stato Usa Marco Rubio è a Villa Madama, dov'è stato accolto dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani per un colloquio a porte chiuse.

Macron da Meloni, revanscismo di FdI: "È stato lui a chiedere l'incontro". Salvini scettico, Tajani soddisfatto - “Mi aspetto tanto da lei, e sono scettico sul contributo che possa dare lui”. Matteo Salvini dà il benvenuto, a modo suo, a Emmanuel Macron atteso martedì alle 18.

Stato di Palestina, Tajani: "Per noi ok se loro riconoscono Israele" Vai su Facebook

Wafa: Israele arrestato il Gran Muftì di Gerusalemme. Macron: Francia riconoscerà Stato di Palestina - Berlino: on riconosceremo a breve lo Stato di Palestina; Tajani non sa che la Palestina riconosce lo Stato di Israele dal 1993; Palestina, Tajani: Sì al loro Stato se loro riconoscono Israele | Msf: a Gaza malnutrito un quarto dei bimbi e delle donne incinte.

Gaza, altri 161 camion di aiuti entrati nella Striscia dall'Egitto | Tajani: "Sì alla Palestina se loro riconoscono Israele" - Dopo l'annuncio di Macron dell'imminente riconoscimento dello Stato di Palestina, Tajani dice che "noi siamo per i due popoli e due STati, ma il ric ... Si legge su msn.com

Quali Paesi hanno riconosciuto lo Stato di Palestina (e cosa significa) - I primi Paesi a riconoscere lo Stato di Palestina, dopo la dichiarazione di Algeri, sono già tra il 1988 e il 1989 quelli della Lega Araba. Segnala corriere.it