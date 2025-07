Tajani | Rinosceremo Palestina quando loro lo faranno con Israele e insiste su Ius Scholae | Ai maranza preferisco chi studia 10 anni – VIDEO

Su Gaza Tajani condanna la carestia: "Non possiamo più accettare carneficine e carestia. È giunto il momento di arrivare ad un immediato cessate il fuoco. Noi siamo amici di Israele e glielo abbiamo detto" “Riconosceremo la Palestina quando loro riconosceranno Israele”. È questa la linea trac. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Tajani: “Rinosceremo Palestina quando loro lo faranno con Israele”, e insiste su Ius Scholae: “Ai maranza preferisco chi studia 10 anni” – VIDEO

In questa notizia si parla di: israele - tajani - palestina - rinosceremo

Tajani: «Siamo al lavoro con Israele per far ritornare gli aiuti di Food for Gaza» - Antonio Tajani ha annunciato l’impegno del governo italiano per riattivare il progetto umanitario Food for Gaza, con l’obiettivo di far arrivare direttamente gli aiuti alimentari alla popolazione palestinese senza che questi passino attraverso Hamas.

Pressing dell’Italia su Israele: consenta gli aiuti a Gaza. Tajani: «No al Piano Netanyahu, ci riconosciamo in quello egiziano» - «Noi dobbiamo ottenere un risultato che è quello di arrivare a un cessate il fuoco, far liberare gli ostaggi israeliani che sono dal 7 ottobre nelle mani dei terroristi e permettere alla popolazione civile di avere tutti gli aiuti umanitari di cui ha bisogno».

Gaza, Tajani in cortocircuito sulla Palestina : "Israele non ha compiuto crimini di guerra, non c'è nessun genocidio" - VIDEO - Il vicepremier nega l'esistenza di un genocidio commesso da Israele Il leader di Forza Italia Antonio Tajani va in cortocircuito sulla guerra a Gaza.

Tajani: “Rinosceremo Palestina quando loro lo faranno con Israele”, e insiste su Ius Scholae: “Ai maranza preferisco chi studia 10 anni” – VIDEO http://dlvr.it/TM6TVg Vai su X

Tajani: “Rinosceremo Palestina quando loro lo faranno con Israele”, e insiste su Ius Scholae: “Ai maranza preferisco chi studia 10 anni” – VIDEO; Tajani | Rinosceremo Palestina quando loro lo faranno con Israele e insiste su Ius Scholae | Ai maranza preferisco chi studia 10 anni – VIDEO; Gaza, la lettera di 34 ex ambasciatori a Meloni: Riconosca subito la Palestina e sospenda ogni cooperazione militare con Israele.

Tajani “Provo dolore per Gaza, la Palestina va costruita” - ROMA (ITALPRESS) – “Provo dolore per Gaza”. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Tajani si incarta sulla storia: “I palestinesi riconoscano Israele”. L’opposizione all’attacco: “Lo ha già fatto l’Olp nel 1993” - Nonostante la scelta di Macron, l'Italia persevera nel non prendere posizione sul riconoscimento della Palestina. Come scrive lanotiziagiornale.it