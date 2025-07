Tajani | Palestina solo insieme a loro riconoscimento di Israele

Roma, 25 lug. (askanews) - "Il riconoscimento dello Stato palestinese deve avvenire in contemporanea con il riconoscimento da parte loro dello Stato di Isarele, a noi non interessa la vittoria di uno sull'altro ma la pace e la stabilitĂ dell'area". Lo ha detto il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso del suo intervento al Consiglio nazionale del partito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tajani: Palestina solo insieme a loro riconoscimento di Israele

Tajani alla Camera: “Il governo sostiene Gaza, ma no all’isolamento d’Israele”. E invoca i due Stati. Pd: “Ma avete bocciato il riconoscimento della Palestina” - Non è vero che il governo italiano non si è mosso per difendere la popolazione di Gaza dagli attacchi israeliani, ma “l’antisemitismo non può avere cittadinanza nel nostro Stato”.

Dal Portogallo buone notizie! Approvata la nostra risoluzione per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Abbiamo appena finito la riunione annuale dell’assemblea parlamentare dell’OSCE, dove ci siamo confrontati sulle principali crisi internazionali, a p Vai su Facebook

