"Non tutti i partiti, in rapporto ai voti, hanno il numero di iscritti che abbiamo noi. Non ci sono i signori delle tessere. Anche le regole che diamo sono per evitare i signori delle tessere dell'ultimo minuto, stiamo mettendo l'obbligatoriet√† dell'iscrizione per due anni, e questo √® un modo per garantire la democrazia nel partito. Poi ci sar√† sempre qualche polemica, chi vince, chi perde, questo √® normale, ma siamo un partito vivo". Lo ha detto il segretario di Forza Italia Antonio Tajani al Consiglio nazionale del partito, in riferimento alle modifiche statutarie per la partecipazione al Congresso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tajani, nuove regole per evitare i signori delle tessere