Tajani la classe dirigente di FI sia scelta della base

"Forse perchĂ© io sono sempre stato eletto con le preferenze e il sistema proporzionale, sono assolutamente convinto che la classe dirigente di un partito debba essere scelta dalla base, dagli iscritti, e non imposta da un segretario o dai vicesegretari che sono eletti dal Congresso": lo ha detto il segretario di Forza Italia Antonio Tajani al Consiglio nazionale del partito, a proposito delle modifiche dello statuto che saranno votate. "Abbiamo fatto un grande passo avanti, facendo fare i Congressi provinciali e comunali, ne abbiamo fatti 1.100. E ora dobbiamo avere il coraggio di far eleggere anche i segretari regionali - ha aggiunto -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tajani, la classe dirigente di FI sia scelta della base

In questa notizia si parla di: tajani - classe - dirigente - scelta

LA SCELTA L’ambiente politico ragusano, di centro, di destra, di sinistra e di semplici osservatori, si interroga sul mio futuro politico. Che farà Cassì dopo il secondo mandato, dato che per legge non potrà candidarsi a sindaco per la terza volta? Tornerà alle s Vai su Facebook

Tajani, la classe dirigente di FI sia scelta della base; Tajani: Separazione delle carriere vittoria epocale, avanti affinché i Pm non siano politicizzati; Fontana, non so se sia un'esigenza rifare la legge elettorale.

Tajani, la classe dirigente di FI sia scelta della base - "Forse perché io sono sempre stato eletto con le preferenze e il sistema proporzionale, sono assolutamente convinto che la classe dirigente di un partito debba essere scelta dalla base, dagli iscritti ... Come scrive ansa.it

Fi,Tajani:segretari regionali saranno eletti, non abbiamo paura democrazia - (askanews) – “Dobbiamo avere il coraggio di far eleggere anche i segretari regionali, che non è una scelta né per rafforzare né per indebolire il segretario nazionale, un segretario nazi ... Segnala askanews.it