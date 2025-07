Taiwan migliaia in piazza per protestare contro la Cina

A Taiwan migliaia di sostenitori del Partito Democratico Progressista favorevole all'indipendenza dalla Cina, si sono riuniti nel centro della Capitale Taipei per ascoltare attivisti della societ√† civile, scrittori, musicisti e altri sostenitori della revoca, che potrebbe potenzialmente dare al partito, noto anche come DPP, la maggioranza in parlamento. Il DPP ha vinto le elezioni presidenziali dello scorso anno, ma non ha ottenuto la maggioranza in parlamento. Da allora, i nazionalisti filo-cinesi, noti anche come KMT, e i loro alleati hanno cercato di ostacolare il potere dell'esecutivo e hanno bloccato leggi fondamentali, in particolare il bilancio della difesa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Taiwan, migliaia in piazza per protestare contro la Cina

