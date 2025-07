Tabellone Masters 1000 Toronto | Musetti dalla parte di Zverev e Rune Cobolli con Fritz

È stato sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Toronto, che andrà in scena sul cemento della località canadese dal 27 luglio al 7 agosto. All’evento hanno rinunciato Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Jack Draper, giusto per citare i forfait più importanti che hanno colpito questo evento, antipasto del Masters 1000 di Cincinnati e degli US Open, ultimo Slam della stagione Lorenzo Musetti (numero 3) tornerà in campo dopo essere stato eliminato dal britannico Cameron Norrie all’esordio nel torneo ATP 500 di Washington. Il toscano partirà direttamente al secondo turno, dove dovrà vedersela contro il vincente del confronto tra il cinese Juncheng Shang e un qualificato, con vista poi su un terzo turno con lo statunitense Alex Michelsen, favorito con il francese Gael Monfils o un qualificato. 🔗 Leggi su Oasport.it

