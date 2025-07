Sylvester Stallone onora Hogan oltre le polemiche | Un uomo generoso oltre ogni ideologia

Sylvester Stallone ha difeso Hulk Hogan per quanto riguarda le sue opinioni politiche, dopo la sua scomparsa. Parlando con TMZ, Stallone è stato interrogato sulle critiche rivolte a Hogan per la sua partecipazione alla Convention Nazionale Repubblicana dello scorso anno e per il suo sostegno a Donald Trump. Stallone ha detto di capire cosa si prova. Ha spiegato che, a un certo punto, la politica non conta più: ciò che conta davvero è che tipo di persona uno è nel profondo. Hulk Hogan e le sue idee politiche: Interviene Sylvester Stallone. La star di Hollywood ha detto che Hogan era una persona generosa e unica nel suo genere e ha affermato che conoscere Hogan lo ha reso una persona migliore. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

