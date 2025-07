Le dichiarazioni non lasciano dubbi: è tutto vero, la Superlega può essere realtĂ a breve. Il punto della situazione Lo scorso 13 luglio è andata in scena la prima finale del Mondiale per Club, che ha visto il Chelsea alzare il trofeo. Negli Stati Uniti, la squadra di Maresca si è dunque laureata campione del Mondo, battendo con un netto 3 a 0 il Psg. (LaPresse) – Calciomercato.it Sembra davvero lontani i tempi in cui si metteva in discussione la Champions League e avanzava prepotentemente l’idea della Superlega. In queste ore, però, è stato Joan Laporta, numero uno del Barcellona, a tornare sull’argomento Lo ha fatto in un’intervista a Mundo Deportivo: “ Ho sempre cercato di svolgere un ruolo da ponte tra la Superlega e la UEFA. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Svolta Superlega: “Principio d’accordo con la UEFA”