Svolta nel sistema sanitario polacco | meno politica e più attenzione al paziente

Il primo ministro polacco Donald Tusk nell’ambito dell’atteso rimpasto di governo  seguito alla sconfitta della sua coalizione alle recenti presidenziali, ha designato Jolanta Sobiera?ska-Grenda – esperta manager sanitaria ed ex direttrice degli Ospedali della Pomerania – una figura tecnica, quindi non una politica, alla guida del ministero della salute. Tusk ha ringraziato la ministra uscente Izabela Leszczyna, in carica dal dicembre 2023, elogiandone il lavoro, ma ha sottolineato che il dicastero ha ora bisogno di un approccio “puramente tecnico” e ha promesso che “l’intero ministero sarĂ depoliticizzato”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Svolta nel sistema sanitario polacco: meno politica e piĂą attenzione al paziente

La nuova forza del sistema polacco - Ekke Overbeek - Internazionale - “Con la guida polacca del consiglio dell’Ue metteremo a frutto la nostra saggezza nazionale e la nostra esperienza”, ha detto Tusk durante il discorso inaugurale a Strasburgo. Secondo internazionale.it

Polonia: manifestazioni contro gli immigrati in più di 80 città - Organizzate dal partito di estrema destra Confederazione in oltre 80 città polacche manifestazioni contro l'afflusso di migranti irregolari in Polonia. Si legge su msn.com